Разведка подтвердила запрет на въезд в РФ для жителей оккупированного Донбасса

Россия с 1 июня 2018 года запретила населению "Донецкой и Луганской республик" въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Читайте также: Проведение Чемпионата мира по футболу в России – глупая идея, – глава МИД Литвы

Он отметил, что в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу, российское руководство запретило с 1 июня 2018 года местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности.

К слову, в Москве в дни перед матчами и в дни матчей Чемпионата мира по футболу запретят продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре. Также в России на время проведения матчей ЧМ-2018 будет запрещено разводить костры и использовать мангалы или грили на территории городских округов, которые примут матчи мундиаля.