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СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Разведка подтвердила запрет на въезд в РФ для жителей оккупированного Донбасса

238 Читати новину українською
В Россию не пускают жителей оккупированного Донбасса
В Россию не пускают жителей оккупированного Донбасса / Фото из открытых источников

Россия с 1 июня 2018 года запретила населению "Донецкой и Луганской республик" въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

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Он отметил, что в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу, российское руководство запретило с 1 июня 2018 года местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности.

К слову, в Москве в дни перед матчами и в дни матчей Чемпионата мира по футболу запретят продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре. Также в России на время проведения матчей ЧМ-2018 будет запрещено разводить костры и использовать мангалы или грили на территории городских округов, которые примут матчи мундиаля.

 

Теги: Война на Донбассе Новости России Новости Украины Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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