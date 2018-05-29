Розвідка підтвердила заборону на в’їзд у РФ для жителів окупованого Донбасу

Росія з 1 червня 2018 року заборонила населенню "Донецької та Луганської республік" в'їзд на територію РФ у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

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Він зазначив, що у зв'язку з проведенням на території РФ чемпіонату світу з футболу, російське керівництво заборонило з 1 червня 2018 року місцевому населенню окупованих територій в'їзд на територію Ростовської області, враховуючи складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і загрозу поширення злочинності.

До слова, у Москві у дні перед матчами та у дні матчів Чемпіонату світу з футболу заборонять продавати алкоголь і напої у скляній тарі. Також у Росії на час проведення матчів ЧС-2018 буде заборонено розводити багаття і використовувати мангали або грилі на території міських округів, які приймуть матчі мундіалю.

