Разведка сообщает о потерях среди боевиков

В течение суток 3 февраля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал, зато оккупанты понесли потери.

Дважды оккупанты применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностям, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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Так, боевики вели обстрелы из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Павлополь, а также с крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Новоселовка.

Кроме того, оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское, Луганское, Зайцево и Крымское.

По данным разведки, 3 февраля трех оккупантов уничтожено. В течение текущих суток враг огонь не открывал,

– сообщили в пресс-центре.

Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.