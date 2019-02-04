Розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків

Впродовж доби 3 лютого проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Жоден український військовий не постраждав, натомість окупанти зазнали втрат.

Двічі окупанти застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

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Так, бойовики вели обстріли із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі селища Павлопіль, а також із великокаліберних кулеметів в районі селища Новоселівка.

Окрім того, окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Новотошківське, Луганське; Зайцеве та Кримське.

За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав,

– повідомили у прес-центрі.

Жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.