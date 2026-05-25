Расчеты на неделю вперед: США и Украина могут заранее знать об атаках России, – медиа

Украинская и американские разведки постоянно мониторят ситуацию относительно потенциальных российских атак. Так, знать о планах врага они могут заранее.

Об этом говорится в материале французского медиа Le Monde.

Как Украина и США заранее узнают о российских атаках?

В общем, организация ракетных и дроновых ударов является сложным логистическим процессом, за которым внимательно следят украинская и американская разведки. В материале подчеркивается, что во время массированных атак Россия привлекает значительные ресурсы: операторов беспилотников, стратегическую авиацию, подразделения Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ракетные войска, включая носители баллистических ракет средней дальности вроде "Орешника".

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что для осуществления таких ударов россияне привлекают десятки тысяч военных. По его словам, первыми признаками подготовки обычно является активность стратегической авиации.

Он пояснил, что подготовка к атаке включает перемещение и снаряжение самолетов крылатыми ракетами, их переброску на оперативные аэродромы, а также другие сложные логистические операции, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Украинский специалист по противовоздушной обороне по имени Руслан в комментарии журналистам сообщил, что Украина знала о массированной атаке 14 мая и ее масштабе примерно за шесть дней до ее осуществления.

По его словам, картина становилась более четкой по мере накопления сил, в частности кораблей, подводных лодок и авиации.

За три часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов,

– уточнил он.

Как страна-агрессор наращивает производство оружия?

Российское производство дронов и ракет увеличивается. В частности, предприятия в Елабуге и Ижевске изготавливают сотни беспилотников ежедневно, включая имитаторы, что позволяет накапливать значительные запасы для массированных атак, которые требуют примерно недели подготовки.

В целом же российская оборонная промышленность в среднем производит ежедневно ограниченное количество ракет различных типов, в частности "Калибр", Х-101 и "Искандер".

Важно! По словам Юрия Игната, имеющиеся возможности украинской противовоздушной обороны не позволяют почти полностью перехватывать цели во время одновременных массированных атак с большим количеством ракет и дронов. Он отметил, что враг 24 мая применял до 700 средств воздушного нападения различных типов, среди которых были ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.