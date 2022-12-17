Если большая армия не по карману: что должна учесть Украина после войны, чтобы выжить

Сейчас в Украине идет такая вещь, как оборонный смотр. Это часть комплексного обзора сектора безопасности и обороны. Стандартное дело в странах НАТО.

Почему Украина не сможет сделать все, что нужно для ВСУ

Суть оборонного осмотра в том, чтобы понять, какие Вооруженные Силы стоит и может строить страна, исходя из текущих и перспективных условий среды, а также принимая во внимание разного рода ограничения: технологические, демографические, финансово-экономические.

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Не нужно быть большим гением, чтобы понять следующие, определяющие для строительства Вооруженных Сил Украины моменты. По реалистичному, а не наивному сценарию, Московия и дальше будет источником проблем для Украины независимого от того, как закончится эта война.

В то же время наше государство, скорее всего, не будет иметь гарантий безопасности по типу 5 статьи Вашингтонского договора о создании НАТО. В лучшем случае будет готовность партнеров поставлять соответствующие системы поражения, но тотального технологического превосходства над противником мы иметь не будем.

Не будет потому, что партнеры готовы поставлять нам далеко не все. В то же время и мы, из-за технологических и финансовых ограничений, также не можем производить самостоятельно все, чего бы хотелось.

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При строительстве обороны нужно учесть важные нюансы

Финаносово-экономические ограничения, исходящие из негативных последствий боевых действий для экономики Украины, также исключат возможность удерживать значительно большую профессиональную армию мирного времени, чем мы содержали до 24 февраля 2022 года.

При этом, как показали боевые действия, Украина должна быть в состоянии быстро выставить группировку до 1 миллиона обученного, готового и обеспеченного персонала в очень короткие сроки. Включительно и потому, что железных гарантий безопасности у нас, скорее всего, не будет.

Это именно те реалии и условия, из которых нам исходить в нашем перспективном военном строительстве.