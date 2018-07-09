Развитие диктатуры: друг Путина Эрдоган принял присягу президента Турции

9 июля в Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу президента страны. И таким образом официально превратил Турцию из парламентской в президентскую республику. Инаугурация Эрдогана состоялась в парламенте.

Победу на выборах Эрдоган получил две недели назад, 25 июня. Его главный конкурент Мухаррем Индже набрал 30% голосов. Всего в президентской гонке приняли участие шесть кандидатов.

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Теперь, благодаря новой форме правления, он сможет единолично назначать министров и руководителей силовых ведомств, а также вмешиваться в работу судебной системы. Такие изменения неоднократно критиковали лидеры западных стран, более того, международные эксперты говорят о развитии в Турции диктаторы со стороны Эрдогана. Подавление демократических свобод в стране привело к ухудшению отношений между Анкарой и Брюсселем.

Следовательно, ЕС временно приостановил диалог о возможной интеграции Турции в объединение. Зато отношения между Эрдоганом и Путиным – значительно улучшаются.

Напомним, в Турции вышел указ об увольнении более 18 тысяч государственных служащих, половина из которых –сотрудники полиции, на фоне подготовки к отмене чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года.