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Розбудова диктатури: друг Путіна Ердоган склав присягу президента Туреччини

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9 липня в Туреччині Реджеп Таїп Ердоган склав присягу президента країни. І таким чином офіційно перетворив Туреччину з парламентської на президентську республіку. Інавгурація Ердогана відбулась у парламенті.

Перемогу на виборах Ердоган здобув два тижні тому, 25 червня. Його головний конкурент Мухаррем Індже набрав 30 % голосів. Всього у президентських перегонах взяли участь шестеро кандидатів.

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Тепер, завдяки новій формі правління, він зможе одноосібно призначати міністрів та очільників силових відомств, а також втручатися у роботу судової системи. Такі зміни неодноразово критикували лідери західних країн, більше того, міжнародні експерти кажуть про розбудову у Туреччині диктатори з боку Ердогана. Придушення демократичних свобод в країні призвело до погіршення відносин між Анкарою і Брюсселем.

Відтак, ЄС тимчасово припинив діалог щодо можливої інтеграції Туреччини до об’єднання. Натомість стосунки між Ердоганом і Путіним – значно покращуються.

Нагадаємо, у Туреччині вийшов указ про звільнення понад 18 тисяч державних службовців, половина з яких –співробітники поліції, на тлі підготовки до скасування надзвичайного стану у країні, введеного після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Теги: Новини політики Реджеп Ердоган Новини Туреччини Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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