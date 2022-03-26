Разворовали даже оптические приборы, – россияне не способны отремонтировать устаревшую технику

Захватчики массово теряют в Украине технику и пытаются пополнить ее запасы снятой с длительного хранения. Однако эта техника непригодна к использованию из-за плохого состояния и хищения.

Россияне пробуют как то решить вопрос масштабной потери техники в войне против Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, пишет 24 канал.

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Проблемы с желанием россиян отремонтировать устаревшую технику

На аэродроме в поселке Климово Брянской области в 35 километрах от границы Украины противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу. Эта база пытается "поставить в строй" значительное количество техники, которая прибывает со складов длительного хранения.

Состояние этой техники по большей части крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование,

– пояснил Мотузяник.

Он добавил, что после "расконсервации" со складов техника государства-агрессора фактически не подлежит восстановлению. Ведь из боевых машин полностью разворовали оптические приборы и электронику с содержанием драгоценных металлов.

"В частности, в 4-й танковой дивизии России выяснили, что из 10" расконсервированных" танков только один находится более-менее работоспособном состоянии", – подчеркнул представитель Минобороны. Он уточнил, что остальные – полностью разукомплектованы. Более того, часть из них не имеет даже двигателей.

Сейчас планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, сорваны.

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