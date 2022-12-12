Оккупанты применяют разного рода фильтрационные мероприятия. Об этом 24 канала сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Маразм продолжается
По словам главы Херсонского облсовета, военные государства-агрессора ищут людей, которые корректируют огонь, сотрудничают с ВСУ и СБУ. "Это происходит на постоянной основе", – подчеркнул Соболевский.
Кроме того, добавляет он, россияне пытаются продолжать политику принудительной паспортизации наших людей. Речь идет, в частности, и о депортации из определенных общин.
Они оказывают огромное психологическое давление на людей, чтобы они выезжали из тех населенных пунктов, где их пребывание неудобно. В первую очередь там, где размещены военные склады, и они не хотят, чтобы корректировали огонь,
– заметил Соболевский.
Более того, оккупанты продолжают свою мантру "Россия здесь навсегда". Как отмечает глава Херсонского областного совета, до конца года они хотят полностью запретить использование гривны. А также – проводят безумные конкурсы на "лидера общества", который должен развивать российскую Херсонщину.
"Это такое. Главное, чтобы наших людей не цепляло. А вообще они этот маразм продолжают", – подытожил Соболевский.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- 10 декабря захватчики обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области. В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители.
- Накануне власти объявили эвакуацию на деоккупированной части Херсонщины. По состоянию на 7 декабря удалось эвакуировать 5300 херсонцев.
- Российские оккупанты коварно заминировали огромные территории правого берега Херсона. Уже фиксировали случаи, когда люди пытались ехать по полевым дорогам и подрывались на минах.