Оккупанты применяют разного рода фильтрационные мероприятия. Об этом 24 канала сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Маразм продолжается

По словам главы Херсонского облсовета, военные государства-агрессора ищут людей, которые корректируют огонь, сотрудничают с ВСУ и СБУ. "Это происходит на постоянной основе", – подчеркнул Соболевский.

Кроме того, добавляет он, россияне пытаются продолжать политику принудительной паспортизации наших людей. Речь идет, в частности, и о депортации из определенных общин.

Они оказывают огромное психологическое давление на людей, чтобы они выезжали из тех населенных пунктов, где их пребывание неудобно. В первую очередь там, где размещены военные склады, и они не хотят, чтобы корректировали огонь,

– заметил Соболевский.

Более того, оккупанты продолжают свою мантру "Россия здесь навсегда". Как отмечает глава Херсонского областного совета, до конца года они хотят полностью запретить использование гривны. А также – проводят безумные конкурсы на "лидера общества", который должен развивать российскую Херсонщину.

"Это такое. Главное, чтобы наших людей не цепляло. А вообще они этот маразм продолжают", – подытожил Соболевский.

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