Окупанти застосовують різного роду фільтраційні заходи. Про це 24 каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
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Маразм продовжується
За словами очільника Херсонської облради, військові держави-агресорки шукають людей, які корегують вогонь, співпрацюють із ЗСУ та СБУ. "Це відбувається на постійній основі", – наголосив Соболевський.
Крім того, додає він, росіяни намагаються продовжувати політику примусової паспортизації наших людей. Мовиться, зокрема, й про депортацію з певних громад.
Вони здійснюють величезний психологічний тиск на людей, щоб вони виїжджали з тих населених пунктів, де їхнє перебування є незручним. В першу чергу там, де розміщені військові склади, і вони не хочуть, щоб корегували вогонь,
– зауважив Соболевський.
Ба більше, окупанти продовжують свою мантру "Росія тут назавжди". Як зазначає голова Херсонської обласної ради, до кінця року вони хочуть повністю заборонити використання гривні. А також – проводять божевільні конкурси на "лідера суспільства", який має розвивати російську Херсонщину.
"Це таке. Головне, щоб наших людей не чіпляло. А взагалі вони цей маразм продовжують", – підсумував Соболевський.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- 10 грудні загарбники обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних. На жаль, є загиблі та поранені мирні мешканці.
- Напередодні влада оголосила евакуацію на деокупованій частині Херсонщини. Станом на 7 грудні вдалося евакуювати 5300 херсонців.
- Російські окупанти підступно замінували величезні території правого берега Херсонщини. Вже фіксували випадки, коли люди намагалися їхати польовими дорогами та підривалися на мінах.