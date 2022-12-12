Окупанти застосовують різного роду фільтраційні заходи. Про це 24 каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Маразм продовжується

За словами очільника Херсонської облради, військові держави-агресорки шукають людей, які корегують вогонь, співпрацюють із ЗСУ та СБУ. "Це відбувається на постійній основі", – наголосив Соболевський.

Крім того, додає він, росіяни намагаються продовжувати політику примусової паспортизації наших людей. Мовиться, зокрема, й про депортацію з певних громад.

Вони здійснюють величезний психологічний тиск на людей, щоб вони виїжджали з тих населених пунктів, де їхнє перебування є незручним. В першу чергу там, де розміщені військові склади, і вони не хочуть, щоб корегували вогонь,

– зауважив Соболевський.

Ба більше, окупанти продовжують свою мантру "Росія тут назавжди". Як зазначає голова Херсонської обласної ради, до кінця року вони хочуть повністю заборонити використання гривні. А також – проводять божевільні конкурси на "лідера суспільства", який має розвивати російську Херсонщину.

"Це таке. Головне, щоб наших людей не чіпляло. А взагалі вони цей маразм продовжують", – підсумував Соболевський.

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