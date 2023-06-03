РДК начал новую задачу на Белгородщине: хотят закрепиться

Российские добровольцы скоро выдвигаются на новую задачу. Они пытаются закрепиться в серой зоне Белгородщины.

Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону. Об этом написали на странице Российского добровольческого корпуса.

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Какова цель бойцов

В части Белгородской области можно наблюдать заброшенные дома и полное отсутствие местной администрации и представителей полиции.

Бойцы РДК снова выдвигаются на задание,

– написали в РДК.

Они добавили, что в этой внезапно образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок.

Ситуация в Белгородской области