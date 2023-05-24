Подождите буквально несколько дней, – командир РДК заинтриговал предстоящими операциями

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая начали операцию на территории Белгородской области. Однако на этом добровольцы останавливаться не собираются – подобных действий следует ожидать и в других регионах России.

Об этом заявил командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс". По его словам, стоит подождать несколько дней, чтобы увидеть добровольцев на той стороне. Слова "Вайт Рекса" передает корреспондентка 24 Канала.

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В РДК заинтриговали новыми операциями

В ходе общения с журналистами командир РДК анонсировал подобные операции и в других регионах России. По словам "Уайт Рекса", всем необходимо набраться терпения и подождать несколько дней.

Наши дальнейшие планы – это новые территории России, на которые мы обязательно будем заходить. В общем, вам нужно набраться терпения, подождать буквально несколько дней. И я думаю, вы снова нас увидите на той стороне,

– заявил командир РДК.

На совместной конференции "Уайт Рекс" также пояснил, что идея зайти на территорию России появилась еще в начале полномасштабного вторжения. Более того, добровольцы планировали на территорию страны-агрессорки перенести боевые действия.

Успехи российских добровольцев

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая начали операцию по демилитаризации Белгородской области и освобождению от кремлевского режима. Командир РДК рассказал, что немаловажную роль в пересечении границы сыграли и украинские военнослужащие – они координировали работу добровольцев к границе, а также помогали в планировании операции на территории России.

"Украинские военные нас вдохновляли, желали нам удачи, мы зашли на территорию РФ", – заявил командир РДК.

В ходе операции на Белгородщине русские добровольцы установили контроль на территории площадью около 42 квадратных метров. Сколько бойцов участвовали в "освобождении" Белгородской области – неизвестно. Однако "Вайт Рекс" заявил, что РДК и "Свобода России" потеряли 2 бойца, еще 10 – получили ранения.

Кроме того, российские военные смогли "затрофеить" БТР, стрелковое оружие и антидроновое ружье. Также в ходе операции бойцы РДК и легиона смогли получить важную документацию.