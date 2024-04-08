В воскресенье, 7 апреля, РДК, в состав которого входят россияне, выступающие против Кремля, заявил о конце интенсивной части своей военной кампании. Добровольцы также почтили память погибшего собрата Сергея "Терена" Попова, который до последнего вздоха боролся с врагом.

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Завершение операции, прощание с "Тереном"

Боец "Терен" стал известным благодаря своему участию в боевых действиях на Авдеевском направлении, где он вместе с новобранцами РДК успешно противостоял атакам российских спецназовцев. Его преданность делу и мужество стали примером для многих бойцов.

Горячая фаза нашей ограниченной военной операции завершилась, но наши диверсионные группы и спящие ячейки остаются в регионе. Мы продолжаем чтить память наших собратьев, которые отдали жизнь за свободу,

– заявили в Российском добровольческом корпусе.

По словам добровольцев, Сергей "Терен" Попов, который считал Украину своей родной землей, присоединился к их рядам, увидев агрессию путинских войск. Он сделал неоценимый вклад в борьбу за свободу и помогал в создании базы РДК.

Вспомним, что именно 12 марта, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли российскую границу, вели бои с путинской армией, демонстрируя свою решимость. Их действия вызвали широкий резонанс и поддержку среди сторонников свободы.

Российские добровольцы отмечают, что завершение активной фазы не означает конца их борьбы. Они остаются преданными высоким идеалам и готовы продолжать сопротивление режиму Путина, несмотря на риски и вызовы. В то же время добавим, что: