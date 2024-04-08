У неділю, 7 квітня, РДК, до складу якого входять росіяни, що виступають проти Кремля, заявив про кінець інтенсивної частини своєї військової кампанії. Добровольці також віддали шану загиблому побратиму Сергію "Терену" Попову, який до останнього подиху боровся із ворогом.

Дивіться також ТікТок по-депутатськи: як нардепи маніпулюють, запускають фейки і займаються популізмом

Завершення операції, прощання з "Тереном"

Боєць "Терен" став відомим завдяки своїй участі в бойових діях на Авдіївському напрямку, де він разом з новобранцями РДК успішно протистояв атакам російських спецназівців. Його відданість справі та мужність стали прикладом для багатьох бійців.

Гаряча фаза нашої обмеженої військової операції завершилася, але наші диверсійні групи та сплячі осередки залишаються в регіоні. Ми продовжуємо вшановувати пам'ять наших побратимів, які віддали життя за свободу,

– заявили у Російському добровольчому корпусі.

За словами добровольців, Сергій "Терен" Попов, який вважав Україну своєю рідною землею, приєднався до їхніх рядів, побачивши агресію путінських військ. Він зробив неоціненний внесок у боротьбу за свободу та допомогав у створенні бази РДК.

Згадаємо, що саме 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон перетнули російський кордон, вели бої з путінською армією, демонструючи свою рішучість. Їхні дії викликали широкий резонанс та підтримку серед прихильників свободи.

Російські добровольці наголошують, що завершення активної фази не означає кінця їхньої боротьби. Вони залишаються відданими високим ідеалам та готові продовжувати опір режиму Путіна, попри ризики та виклики. Водночас додамо, що: