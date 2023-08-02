Киев и Красный Крест подписали Меморандум о сотрудничестве по реабилитации раненых

Городские власти Киева и Общество Красного Креста Украины подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам помощи военным и гражданским, пострадавшим от войны. Речь идет о приобретении современного оборудования для реабилитационного центра.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В частности, он отметил важность социализации ветеранов войны.

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Мы подписали Меморандум о сотрудничестве между столицей и Обществом Красного Креста. Он прежде всего предусматривает сотрудничество в реабилитации военных и гражданских, пострадавших в результате полномасштабной войны, с которой ворвалась Россия,

– сообщил Кличко.

По его словам, речь идет о приобретении современного оборудования для крупного реабилитационного центра, создаваемого городом. В одной части помещений центра идет ремонт, а в другой – уже лечатся и проходят реабилитацию наши защитники.

На встрече обсуждали вопросы реабилитации наших военных / Фото КГГА

В Меморандуме закреплены и другие направления сотрудничества.

Также запланированы обучение специалистов. Они будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь военным и специалистам, которые будут работать с пострадавшими гражданскими. Меморандумом предусмотрены и меры, способствующие социализации ветеранов,

– подчеркнул мэр Киева.

На первом этапе реализации Меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко лимит расходов из городского бюджета на помощь ВСУ было увеличено до 5 миллиардов гривен. Также мэр Киева выступил с предложением на законодательном уровне разрешить городским общинам помогать не только тем военным подразделениям, зарегистрированным на их территории, но и всем остальным.