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      Стратегию возвращения ветеранов к мирной жизни презентовали в Раде

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      Стратегию возвращения ветеранов к мирной жизни презентовали в Раде / 24 канал

      Стратегию реинтеграции ветеранов боевых действий на Донбассе к мирной жизни презентовали 12 февраля в комитете Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов. Среди первоочередных действий – обучение, трудоустройство ветеранов и обеспечения жильем.

      Стратегию возвращения ветеранов к мирной жизни презентовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщили в информационном управлении Аппарата парламента.

      Важно: Правительство одобрило предоставление статуса УБД добровольцам

      Министр по делам ветеранов Оксана Коляда и ее заместители рассказали про приоритетные цели ведомства и пути их достижения. Коляда отметила, что главная цель государственной политики – социализация ветеранов.

      Первоочередные задачи для возвращения ветеранов к мирной жизни:

      • создание реестра Э-ветеран: в Минветеранов считают запуск этой платформы самым эффективным механизмом улучшения качеств государственных услуг, ликвидации коррупционной составляющей, ослабление субъективного фактора;
      • обучение и переквалификация ветеранов;
      • трудоустройство и поддержка бизнеса;
      • жилищные программы: разработана стратегия обеспечения жильем ветеранов с применением разнообразных механизмов, в частности, кредитование, софинансирование;
      • одним из важных направлений является медицинское лечение и реабилитация ветеранов, психологическая адаптация;
      • кардинально изменятся принципы и стандарты предоставления ветеранам медицинских услуг.

      Медицинские услуги для ветеранов

      Минветеранов разработало пакет дополнительных медицинских услуг для ветеранов, стандарты оказания психологической помощи.

      Ведомство также инициировало передачу от Минздрава реабилитационных центров. На базе одного из них Минветеранов создало Центр защиты психического здоровья и тренинговый центр подготовки специалистов, которые в дальнейшем будут работать с ветеранами и их семьями.

      В планах: запуск центра семейной реабилитации, введения обязательного медосмотра, создание профильных отделений с лечения последствий контузий и зависимостей.

      Читайте также: Министерство ветеранов и оккупированных территорий разделят, – Коляда

      Ветеранские просторы

      Также запланировано открытие Ветеранских пространств в регионах Украины, которые должны стать фронт-офисами Минветеранов на местах. Такие платформы будут работать в каждой области и станут "единым окном" ветеранских услуг, в том числе и по образованию, переподготовке, трудоустройству.

      Согласно стратегии Минветеранов, такая платформа должна объединить госструктуры, общественные организации, учебные заведения и частный сектор. При этом получать необходимые услуги и сервисы смогут не только ветераны и военнослужащие, но и члены их семей.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости Здоровье Здоровье Ветераны Работа Министерство по делам ветеранов
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