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      Стратегію повернення ветеранів до мирного життя презентували в Раді

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      Презентували стратегію повернення ветеранів до мирного життя / 24 канал

      Стратегію реінтеграції ветеранів бойових дій на Донбасі до мирного життя презентували 12 лютого у комітеті Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів. Серед першочергових дій – навчання, працевлаштування ветеранів та забезпечення житлом.

      Стратегію повернення ветеранів до мирного життя презентувало Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, повідомили в інформаційному управлінні Апарату парламенту.

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      Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда та її заступники розповіли про пріоритетні цілі відомства та шляхи їх досягнення. Коляда відзначила, що головна мета державної політики – соціалізація ветеранів.

      Першочергові завдання для повернення ветеранів до мирного життя:

      • створення реєстру Е-ветеран: в Мінветеранів вважають запуск цієї платформи найефективнішим механізмом покращення якостей державних послуг, ліквідації корупційної складової, послаблення суб’єктивного фактору;
      • навчання та перекваліфікація ветеранів;
      • працевлаштування і підтримка бізнесу;
      • житлові програми: розроблена стратегія забезпечення житлом ветеранів із застосуванням різноманітних механізмів, зокрема, кредитування, співфінансування;
      • одним з важливих напрямків є медичне лікування та реабілітація ветеранів, психологічна адаптація;
      • кардинально зміняться принципи та стандарти надання ветеранам медичних послуг.

      Медичні послуги для ветеранів

      Мінветеранів розробило пакет додаткових медичних послуг для ветеранів, стандарти надання психологічної допомоги.

      Відомство також ініціювало передачу від МОЗ реабілітаційних центрів. На базі одного з них Мінветеранів створило Центр захисту психічного здоров’я та тренінговий центр підготовки фахівців, які надалі працюватимуть з ветеранами та їхніми сім’ями.

      У планах також: запуск центру сімейної реабілітації, запровадження обов’язкового медогляду, створення профільних відділень з лікування наслідків контузій та залежностей.

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      Ветеранські простори

      Також заплановане відкриття Ветеранських просторів у регіонах України, які мають стати фронт-офісами Мінветеранів на місцях. Такі платформи працюватимуть у кожній області та стануть "єдиним вікном" ветеранських послуг, зокрема і щодо освіти, перепідготовки, працевлаштування.

      Згідно зі стратегією Мінветеранів, така платформа має об’єднати держструктури, громадські організації, навчальні заклади та приватний сектор. При цьому отримувати необхідні послуги та сервіси зможуть не лише ветерани та військовослужбовці, але й члени їхніх родин.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Новини політики Ветерани Робота Війна на Донбасі Міністерство у справах ветеранів
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