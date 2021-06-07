"Россиян колбасит": как реагируют соцсети на новую форму сборной Украины

Накануне мир увидел новую форму, в которой украинская сборная будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. Главным элементом дизайна футболок стали очертания карты Украины. Кроме того, наряд также украсили лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Украинцы очень положительно отреагировали на новый дизайн формы для сборной. Между тем страну-оккупанта достало еще одно напоминание о том, что Крым – это Украина. В России уже заявили о якобы "политической провокации".

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отметил: он надеется, что эту форму запретят. Между тем в УЕФА уже сообщили: футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена в соответствии с правилами.

Как на новую форму сборной Украины отреагировали в сети

Политолог Виктор Таран заявил, что верит в наших футболистов. Тем более, что на их форме "все на месте".

"И карта Украины включая Крым и Донбасс. И надписи Слава Украине – Героям Слава! И нервные и истерические заявления мышебратьев, которым не понравилась форма. Хотя чего им нервничать? У них вообще своей формы не будет", – заявил специалист.

Вахтанг Кипиани обратил внимание, что "новость о форме украинских футболистов со "Слава Украине!" распространяется в интернете". По словам журналиста, "россиян от "бандеровского" лозунга колбасит – это хорошо".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался: ему очень нравится новая форма сборной. Чиновник пообещал, что никому не позволят оскорблять национальные символы.

"Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы", – отметил Кулеба.

Пресс-служба Министерства обороны Украины тоже прокомментировала "новую форму сборной и российскую истерику".

"Невдомек". Им до сих пор невдомек, что в реальном мире Крым – это Украина. Норма для Европы, обеих Америк, Африки, Азии и даже СНГ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны отметили, что "тем более жалкий этот "неудачник" на фоне того, что их спортсмены сейчас выступают на международных соревнованиях без собственного флага и собственного гимна. А их солдаты гибнут на чужбине без собственных шевронов".

Депутат Киевсовета Максим Нефедов обновил свою обложку в фейсбуке. Теперь там красуется фотография новой формы сборной Украины.

Политик Виталий Чепинога заявил, что россияне, конечно, обеспокоены новой формой сборной, так как "у них самих же нет н**уя, – ни формы, ни флага, ни гимна".

"В анонимных фуфайках выступают. Под музыку Вивальди, с*ка. Инкогнито", – отметил Чепинога.

По словам политика, "это они еще не все узнали о новой форме".

"Если после матча снять мокрую футболку с игрока украинской сборной, и бросить ее на кафель, вниз, то она по умолчанию складывается в карту Кубанской области. Желто-голубого цвета, бл*ть", – пошутил Чепинога.

Политик подчеркнул: "Это специальная разработка украинских ученых из Кремниевой долины, возле базара в Пирятине".

Политик Тарас Юрик заметил, что "учитывая то, какая у некоторых началась истерика, из-за нашей формы, УАФ и Андрей Павелко все сделали правильно".

"Хочется только пожелать нашим ребятам, чтобы новая форма, так удачно наполненная нашими символами, добавляла мотивации для новых побед во Славу Украине", – прокомментировал Юрик.

Экс-футболист и президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко признался, что обычно не коллекционирует футболки.

"Однако после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну", – пообещал Левченко.