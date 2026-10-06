Как сообщают российские СМИ, представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с прессой прокомментировал публичные заявления из Вашингтона о готовности содействовать преодолению угрозы.

Что сказали в Кремле по поводу предложения США помочь в ситуации со вспышкой чумы?

Это всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь,

– отметил Дмитрий Песков.

Он также выразил сомнение в словах журналистов о том, что американский лидер назвал ситуацию со вспышкой чумы серьезной проблемой для России.

Пресс-секретарь Путина заметил, что не слышал подобных оценок от главы Белого дома, хотя и допустил возможность собственной ошибки.

Подробности инцидента в Иркутской области

Заявление со стороны Вашингтона прозвучало после того, как в российском Иркутске зафиксировали смерть 28-летней сотрудницы противочумного института Дарьи Шипиловой.

Ученая скончалась от симптомов, похожих на легочную чуму, которой она могла заразиться во время экспедиции или в результате инцидента с пробиркой в лаборатории.

Официально российские власти называют причиной гибели специалистки "неизвестную пневмонию" и призывают граждан игнорировать слухи. Несмотря на это, под контролем ФСБ изолировали около 200 человек, контактировавших с умершей, а несколько предприятий и медицинских учреждений региона перевели на строгий карантинный режим.

Реакция США и контекст в России

Ранее о том, что администрация США следит за ситуацией в России, сообщало издание Axios. Американские чиновники подтвердили получение данных о карантинных ограничениях в Иркутской области и оценивают возможные варианты реагирования.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Дональд Трамп пообещал помочь России из-за возможной вспышки инфекции, отметив, что США осведомлены о событиях на российской территории.

Также ранее мы рассказывали, что политолог Петр Олещук раскрыл реальный замысел Кремля о чуме. По мнению эксперта, российский режим может использовать тему эпидемиологической угрозы как повод для закрытия границ и усиления мобилизационных мер.