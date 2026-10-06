Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, почему не стоит воспринимать слова американского лидера буквально и зачем Кремлю искусственно раздувать эту тему.

Зачем Кремлю тема чумы?

Эксперт предполагает, что "тема чумы " может использоваться кремлевским режимом для решения внутренних политических и военных задач, поскольку сами россияне банально не верят в эту угрозу.

Россияне таким образом могут искать повод для того, чтобы закрыть границы – как изнутри, так и со стороны соседних государств. Там уже вводят определенные ограничения на границе с Казахстаном и Монголией. Это прекрасное дополнение к ожидаемой скрытой мобилизации,

– отметил Петр Олещук.

Он отметил, что как только заговорили о чуме, общество забыло о других острых проблемах России – налогах и ипотечном кризисе. Кроме того, закрытые границы и карантинные ограничения являются удобным способом заставить граждан подписывать " военные контракты " и дальше усиливать диктатуру.

Действительно ли Трамп поможет справиться с чумой?

Думаю, что это, как и 99% того, что говорит Дональд Трамп, просто для вида. У меня такое ощущение, что у Трампа настроен автопилот ответов на вопросы журналистов: все будет хорошо, мы знаем, мы контролируем,

– сказал Олещук.

По словам эксперта, американские СМИ активно подхватили тему вспышки в России, что и обусловило публичную реакцию Трампа. В то же время информация о реальных масштабах заболевания остается крайне противоречивой.

Напомним, что в Иркутской области России произошла вспышка "смертельной чумы, ", в результате которой погибла 28-летняя сотрудница противочумного института. В настоящее время 189 человек находятся на карантине, а российские власти пытаются скрыть масштабы эпидемии. Между тем в местных аптеках уже полностью закончились запасы антибиотиков из-за паники среди населения.