Політолог Петро Олещук під час ефіру 24 Каналу пояснив, чому не варто сприймати слова американського лідера буквально та навіщо Кремлю штучно роздмухувати цю тему.

Навіщо Кремлю тема чуми?

Експерт припускає, що тема чуми може використовуватись кремлівським режимом для вирішення внутрішніх політичних і військових завдань, оскільки самі росіяни банально не вірять у цю загрозу.

Росіяни в такий спосіб можуть шукати привід для того, щоб закрити кордони – як ізсередини, так і з боку сусідніх держав. Там уже впроваджують певні обмеження на кордоні з Казахстаном та Монголією. Це прекрасне доповнення до очікуваної прихованої мобілізації,

– зазначив Петро Олещук.

Він зауважив, що як тільки почали говорити про чуму, суспільство забуло про інші гострі проблеми Росії – податки та іпотечну кризу. Крім того, закриті кордони та карантинні обмеження є зручним способом змусити громадян підписувати військові контракти та далі посилювати диктатуру.

Чи справді Трамп допоможе впоратися з чумою?

Думаю, що це, як і 99% того, що говорить Дональд Трамп, просто для годиться. У мене таке відчуття, що в Трампа налаштований автопілот відповідей на запитання журналістів: все буде добре, ми знаємо, ми контролюємо,

– сказав Олещук.

За словами експерта, американські ЗМІ активно підхопили тему спалаху в Росії, що й обумовило публічну реакцію Трампа. Водночас інформація щодо реальних масштабів захворювання залишається надзвичайно плутаною.

Нагадаємо, що в Іркутській області Росії стався спалах смертельної чуми, внаслідок якого загинула 28-річна фахівчиня протичумного інституту. Наразі 189 осіб перебувають на карантині, а російська влада намагається приховати масштаб епідемії. Тим часом у місцевих аптеках уже повністю закінчилися запаси антибіотиків через паніку серед населення.