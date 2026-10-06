Як повідомляють російські медіа, представник Кремля Дмитро Пєсков під час спілкування з пресою прокоментував публічні заяви з Вашингтона щодо готовності сприяти у подоланні загрози.

Що сказали у Кремлі щодо пропозиції США допомогти в ситуації зі спалахом чуми?

Це завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога,

– зазначив Дмитро Пєсков.

Він також висловив сумнів щодо слів журналістів про те, що американський лідер назвав ситуацію зі спалахом чуми серйозною проблемою для Росії.

Речник Путіна зауважив, що не чув подібних оцінок від глави Білого дому, хоча й припустив можливість власної помилки.

Подробиці інциденту в Іркутській області

Заява з боку Вашингтона пролунала після того, як у російському Іркутську зафіксували смерть 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової.

Науковиця померла від симптоматики, схожої на легеневу чуму, якою вона могла заразитися під час експедиції або внаслідок інциденту з пробіркою в лабораторії.

Офіційно російська влада називає причиною загибелі фахівчині "невідому пневмонію" та закликає громадян ігнорувати чутки. Попри це, під контролем ФСБ ізолювали близько 200 осіб, які контактували з померлою, а кілька підприємств і медичних закладів регіону перевели на суворий карантинний режим.

Реакція США та контекст у Росії

Раніше про те, що адміністрація США стежить за ситуацією в Росії, інформувало видання Axios. Американські посадовці підтвердили отримання даних про карантинні обмеження в Іркутській області та оцінюють можливі варіанти реагування.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Дональд Трамп пообіцяв допомогти Росії через ймовірний спалах інфекції, зазначивши, що США обізнані з подіями на російській території.

Також раніше ми розповідали, що політолог Петро Олещук розкрив реальний задум Кремля щодо чуми. На думку експерта, російський режим може використовувати тему епідеміологічної загрози як привід для закриття кордонів і посилення мобілізаційних заходів.