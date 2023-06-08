Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Он добавил, что цивилизованные страны не сомневаются, что уничтожение Каховской дамбы на совести россиян.

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Медленная реакция мира

Реакция мира и международных организаций на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами очень медленная, а их пауза неприлично длинная. По мнению политолога, мир был не готов к подобным террористическим шагам России, даже после зверств в Буче и Ирпене.

Даже после всего, что прошла Украина, мир до сих пор не готов к столь циничным и откровенным ударам оккупантов по гражданской инфраструктуре,

– сказал Кошель.

Мир начал реагировать на страшную катастрофу, когда включился ряд экспертов, они проанализировали подрыв, сообщили, где могла располагаться российская взрывчатка и как все происходило.

Я думаю, что это ключевая причина и здесь не нужно искать измену,

– подчеркнул политтехнолог.

Вашингтон и ряд ключевых европейских политиков жестко отреагировали на очередной теракт России. Как отметил политтехнолог, их реакции достаточно, чтобы разночтений в этом вопросе не было.

Обратите внимание! Соединенные Штаты тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы выяснить, что привело к катастрофе. В Белом доме заявили, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины.

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Путин боится остаться один

Кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что этот террористический акт – это путь к ужесточению санкций. Также будет ломаться оценка стран, которые остаются условно нейтральными в Россию, и сейчас их станет еще меньше.

Я думаю, что этого Путин боится больше всего. Для него то, что отвернется Индия или Китай, будет серьезнее, чем санкции Запада,

– рассказал Кошель.

Подрыв Каховской ГЭС показывает, что страна-террористка не остановится ни перед чем и будет использовать какие-либо способы, чтобы остановить Вооруженные Силы Украины. Сейчас сложная ситуация на Запорожская АЭС, которая оккупирована россиянами.

Мир должен уже сейчас остро реагировать и принимать меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу. Возможно, полная изоляция России станет для Путина красной линией, которую он не сможет перейти.

К сожалению, даже после всех этих страшных преступлений России в мире есть страны, продолжающие сотрудничать с агрессором. В частности, Индия, за 15 месяцев полномасштабного вторжения в 20 раз нарастила покупку российской нефти.

По мнению политолога, сейчас политика Индии или Китая резко не изменится, ведь внешнеполитическая линия – это не тот механизм, который можно быстро сломать или развернуть. Теперь одним из ключевых приоритетов внешней политики Украины должна быть Индия.

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