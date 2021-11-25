Реакция офиса Президента странная, – Ткач о расследовании по юбилею Ермака

25 ноября 2021 , 20:22
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Источник:

24 канал

В Офисе Президента опровергли информацию из расследования СМИ о праздновании юбилея Андрея Ермака, также обратили внимание на полученный запрос. В то же время расследователям реакция ОП непонятна.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач. По его словам, запрос в Офис Президента прислали вовремя.

Обратите внимание Не было никаких фейерверков и концертов: в ОП отреагировали на расследование о юбилее Ермака

"Я оцениваю реакцию Офиса Президента как странную. Если посмотреть, как быстро ОП в соцсетях отреагировал на публикацию "Украинской правды", то это, мне кажется, до часа", – сказал Михаил Ткач.

У ОП было более 7 часов, – Ткач

Журналист рассказал, что направил запрос на почту Офиса Президента, у которого было более 7 часов, чтобы отреагировать, ответить на вопрос и отметить свою позицию.

Почему Офис Президента не отреагировал на запрос и какие есть ограничения по времени, то есть за сколько его надо присылать – это другой вопрос, добавил Михаил Ткач.

Запрос мы прислали вовремя. Время в Офисе Президента для того, чтобы отреагировать на наше расследование было. Почему они не воспользовались такой возможностью – не понимаю.

Михаил Ткач

Руководитель отдела расследований издания "Украинская правда"

Ткач о реакции ОП на расследование: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • "Украинская правда" опубликовала расследование, где говорится, что юбилей Андрей Ермак отпраздновал на государственной даче президента в Гуте, в Карпатах.
  • В расследовании говорится: 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В то же время официальной информации о том, были на борту Зеленский и Ермак, или нет – нет. Согласно расследованию, празднование длилось 4 дня.
  • В Офисе Президента информацию о 4-дневном праздновании юбилея Андрея Ермака опровергли. Пресс-служба ОП сообщила, что День рождения он праздновал с родителями.
  • В то же время в ОП утверждают, что запрос о праздновании Дня рождения политика получили в день выхода репортажа журналистов – 24 ноября.
Автор: Жанна Клименко