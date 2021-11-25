Реакция офиса Президента странная, – Ткач о расследовании по юбилею Ермака
Источник:24 канал
В Офисе Президента опровергли информацию из расследования СМИ о праздновании юбилея Андрея Ермака, также обратили внимание на полученный запрос. В то же время расследователям реакция ОП непонятна.
Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач. По его словам, запрос в Офис Президента прислали вовремя.
Обратите внимание Не было никаких фейерверков и концертов: в ОП отреагировали на расследование о юбилее Ермака
"Я оцениваю реакцию Офиса Президента как странную. Если посмотреть, как быстро ОП в соцсетях отреагировал на публикацию "Украинской правды", то это, мне кажется, до часа", – сказал Михаил Ткач.
У ОП было более 7 часов, – Ткач
Журналист рассказал, что направил запрос на почту Офиса Президента, у которого было более 7 часов, чтобы отреагировать, ответить на вопрос и отметить свою позицию.
Почему Офис Президента не отреагировал на запрос и какие есть ограничения по времени, то есть за сколько его надо присылать – это другой вопрос, добавил Михаил Ткач.
Запрос мы прислали вовремя. Время в Офисе Президента для того, чтобы отреагировать на наше расследование было. Почему они не воспользовались такой возможностью – не понимаю.
Ткач о реакции ОП на расследование: смотрите видео
Что этому предшествовало
- "Украинская правда" опубликовала расследование, где говорится, что юбилей Андрей Ермак отпраздновал на государственной даче президента в Гуте, в Карпатах.
- В расследовании говорится: 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В то же время официальной информации о том, были на борту Зеленский и Ермак, или нет – нет. Согласно расследованию, празднование длилось 4 дня.
- В Офисе Президента информацию о 4-дневном праздновании юбилея Андрея Ермака опровергли. Пресс-служба ОП сообщила, что День рождения он праздновал с родителями.
- В то же время в ОП утверждают, что запрос о праздновании Дня рождения политика получили в день выхода репортажа журналистов – 24 ноября.