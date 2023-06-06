"Цинические клоуны": ООН отмечает день русского языка на фоне подрыва Каховской ГЭС

ООН на фоне подрыва Россией Каховской ГЭС, влекущей разрушительные последствия, отмечает день русского языка. В ООН до сих пор не осудили действия российских террористов.

Подрыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня и к обеду уже затоплены около десяти населенных пунктов Херсонской области, пишет 24 Канал. Но в ООН слепо не видят крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия.

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В ООН не упомянули о причастности России к теракту на Каховской ГЭС

Пока украинцы ликвидируют последствия крушения и эвакуируют людей, в ООН отмечают день русского языка. Именно такое сообщение появилось на странице ООН в твиттере.



ООН отмечает день русского языка / Скриншот

Цинично то, что в ООН упомянули о катастрофе Каховской ГЭС, вызванной Россией, только после сообщения о русском языке. Сообщение о теракте России в Херсонской области опубликовал филиал ООН в Украине.

На главной странице ООН в соцсетях есть только репост сообщения украинского филиала о Каховской ГЭС. Цинично, что в ООН даже не упоминают о причастности России к теракту.

"Разрушение Каховской дамбы подвергает опасности тысячи гражданских лиц, оставляя многих без крова и вызывая острую гуманитарную потребность", – заявили в ООН.



Украинский филиал ООН опубликовал сообщение о теракте / Скриншот

При этом ООН ретвитнула публикацию российских представителей ООН, в которой говорится: "Цели в области устойчивого развития – это общий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы все люди жили в мире и процветании".

В комментариях под сообщением ООН о дне русского языка многие украинцы оставили гневные комментарии. В частности ООН обвиняют в цинизме, а также публикуют видео последствия подрыва Каховской ГЭС.

"Спасибо ООН, вы можете, пожалуйста, вставить русский язык куда-нибудь в эту дыру, чтобы остановить экоцид в Украине?", – написал Вячеслав Рушник.



Как украинцы реагируют на сообщения ООН / Скриншот

"Этическая слепота вашей организации сегодня достигла нового уровня", – пишет Саша Амброз. "Если сегодня день русского языка, я скажу это по-русски: идите нах*й!", – добавляет "Злой Сонях".

России не место в ООН

На скандальное сообщение ООН отреагировали в Киеве. В частности, сообщение ООН осудил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"А еще сегодня носители русского языка взорвали Каховскую ГЭС. Но учитывая позицию ООН, день русского языка важнее экоцида, совершенного россиянами. Как так? ООН, ты безнадежно больна?", – спрашивает председатель Рады.

Спикер МИД Украины Олег Николенко иронизирует, что в ООН выбрали отличный день, чтобы отметить день русского языка.

Российские командиры отдадут приказ взорвать Каховскую плотину на русском языке. Какой день в ООН для празднования русского языка! ООН твитует о культурном разнообразии, игнорируя величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?,

– написал Николенко.

Глава ОП Андрей Ермак написал, что России не место в Совбезе ООН и ООН в целом.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ООН позволяет России почувствовать безнаказанность за военные преступления.

Неужели представители ООН не понимают, что этим поощряют россиян действовать еще более жестоко, грубо, безжалостно и безответственно. Ибо страна-террорист уже показала, что плюет на все международные договоренности, подписанные конвенции и нормы,

– написал он.

Он также подчеркнул, что России не место в Совбезе ООН и ООН в целом.

Депутат Европейского парламента Томаш Здеховски в твиттере написал, что ООН – настоящие клоуны