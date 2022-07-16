В Пентагоне оценили влияние HIMARS на ход войны в Украине

После того, как украинские защитники получили артиллерийские установки HIMARS, у российских оккупантов стали все чаще взрываться склады и их штабы далеко за линией фронта.

Министерство обороны США не могло пройти мимо такого удачного использования украинцами американских систем. В Пентагоне похвалили как украинских артиллеристов, так и свою технику. По словам высокопоставленного военного чиновника, в Пентагоне считают, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на линии фронта.

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"Я считаю, что это оказало значительное влияние на происходящее на передовой. Украинцы тратят много времени на поражение целей, таких как боеприпасы, поставки, другие материально-технические средства, командование и управление. И все эти вещи оказывают непосредственное влияние на способность проводить операции на передовой. Хотя они не стреляют из HIMARS по передовой, они оказывают на это очень, очень значительное влияние", – заявил американский военный.

Стоит отметить, что первоначально Украина получила четыре системы M142 HIMARS. И начала их использовать, неожиданно для российских оккупантов нанося удары по их составам далеко за линией фронта. Сейчас в Украине уже восемь таких систем, которые продолжают наносить ракетные удары. А теперь США пообещали прислать еще четыре HIMARS, поэтому их количество вырастет до 12.

Кроме того, в Украину прибыли первые РСЗО M270. Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничной базе БМП "Брэдли", в отличие от M142 HIMARS, имеет два отдельных пусковых контейнера. Каждый контейнер может быть снаряжен шестью или одной ракетой. Меньшие по классу ракеты могут иметь кассетную часть (максимальная дальность от 32 до 70 км). Самая мощная ракета ATACMS будет лететь до 300 километров.

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