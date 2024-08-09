Сейчас путинские приспешники находятся в состоянии растерянности. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов. В то же время Кремль уже призвал пропагандистов "не нагнетать обстановку" с ситуацией в Курской области.

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"Когда боксер пропустил удар, он еще не понимает, что происходит. Вот все они (пропагандисты – 24 Канал) сейчас находятся в этом состоянии. У меня складывается впечатление, что у них полное непонимание, что происходит и что с этим делать", – сказал Мурзагулов.

Пропагандисты растеряны

Кремль не был готов к такому резкому повороту событий. Даже несмотря на то, что российская разведка все же знала о возможной операции в Курской области за 2 недели, власти России заранее не подготовили "методички" для пропагандистов и лояльных для себя СМИ.

Методичку им не прислали. Это очевидно, ведь когда ее присылают, то почти одновременно начинают появляться фактически одинаковые новости. Здесь такого не было,

– отметил российский оппозиционер.

Поэтому все приспешники диктатора были растеряны и говорили неуверенно, но по этому можно было понять, что дела на самом деле плохие.

Даже пропагандист Александр Сладков, когда рассуждал о Курской АЭС, то не думал, смогут ли военные захватить ее, а сразу о том, что если они поставят цель захватить ее и захватят, то что они будут делать дальше.

"Маргарита Симоньян, которая была автором "гениальной" фразы о "Киев за три дня", сейчас говорит россиянам на Курщине: "Мы за вас молимся". То есть больше не на что надеяться, кроме молитвы", – добавил Мурзагулов.

Обратите внимание! "Прорыв" границы в Курской области произошел утром 6 августа и только 8 августа российские власти раздали своим пропагандистским и лояльным для себя СМИ указания, как необходимо освещать "прорыв" в Курской области. В частности, Кремль хочет, чтобы эти события сравнивали с Курской битвой, которая была во время Второй мировой войны.