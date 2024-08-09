Зараз путінські посіпаки перебувають у стані розгубленості. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов. Водночас Кремль уже закликав пропагандистів "не нагнітати обстановку" з ситуацією у Курській області.

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"Коли боксер пропустив удар, він ще не розуміє, що відбувається. От всі вони (пропагандисти – 24 Канал) зараз перебувають у цьому стані. У мене складається враження, що у них повне нерозуміння, що відбувається і що з цим робити", – мовив Мурзагулов.

Пропагандисти розгублені

Кремль не був готовий до такого різкого повороту подій. Навіть попри те, що російська розвідка все ж таки знала про можливу операцію у Курській області за 2 тижні, влада Росії заздалегідь не підготувала "методички" для пропагандистів та лояльних для себе ЗМІ.

Методичку їм не надіслали. Це очевидно, адже коли її присилають, то майже одночасно починають з'являтися фактично однакові новини. Тут такого не було,

– зауважив російський опозиціонер.

Тож усі посіпаки диктатора були розгублені й говорили невпевнено, але по цьому можна було зрозуміти, що справи насправді погані.

Навіть пропагандист Алєксандр Сладков, коли міркував про Курську АЕС, то не думав, чи зможуть військові захопити її, а відразу про те, що якщо вони поставлять ціль захопити її й захоплять, то що вони будуть робити далі.

"Маргаріта Симоньян, яка була автором "геніальної" фрази про "Київ за три дні", зараз каже росіянам на Курщині: "Ми за вас молимося". Тобто більше немає на що сподіватися, крім молитви", – додав Мурзагулов.

Зверніть увагу! "Прорив" кордону у Курській області стався зранку 6 серпня і лише 8 серпня російська влада роздала своїм пропагандистським та лояльним для себе ЗМІ вказівки, як необхідно висвітлювати "прорив" у Курській області. Зокрема, Кремль хоче, аби ці події порівнювали з Курською битвою, яка була під час Другої світової війни.