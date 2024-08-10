По мнению диктатора, ничего экстраординарного не происходит, сказал 24 Каналу политолог Валентин Гладких. Ему докладывают, что ситуация якобы под контролем.

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Какая обстановка в Кремле

Такая реакция характерна для тоталитарных политических режимов. К тому же надо честно признавать, что Путин давно не имеет адекватной оценки и картины происходящего. Он самоизолировался от информации.

В таких режимах все происходит искаженно. Снизу докладывают, что все под контролем, опираясь на эту информацию, на горе принимают неадекватные решения,

– сказал Гладких.

По его словам, не стоит драматизировать то, как в Кремле воспринимают ситуацию на Курщине. У правящей элиты все хорошо и под контролем, несмотря на то, что "мощное" государство оказалось просто неготовым к наступлению.

По мнению политолога, есть серьезные проблемы относительно исполнителей, перед которыми ставят неадекватные задачи и требуют их выполнить.

К слову, Владимир Путин назвал события в Курской области России очередной провокацией "киевского режима".