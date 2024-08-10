На думку диктатора, нічого екстраординарного не відбувається, сказав 24 Каналу політолог Валентин Гладких. Йому доповідають, що ситуація нібито під контролем.

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Яка обстановка у Кремлі

Така реакція характерна для тоталітарних політичних режимів. До того ж треба чесно визнавати, що Путін давно немає адекватної оцінки й картини того, що відбувається. Він самоізолювався від інформації.

У таких режимах все відбувається викривлено. Знизу доповідають, що все під контролем, спираючися на цю інформацію, на горі ухвалюють неадекватні рішення,

– мовив Гладких.

За його словами, не варто драматизувати те, як у Кремлі сприймають ситуацію на Курщині. У панівної еліти все добре й під контролем, попри те, що "потужна" держава виявилася просто неготовою до наступу.

На думку політолога, є серйозні проблеми щодо виконавців, перед якими ставлять неадекватні завдання і вимагають їх виконати.

До слова, Владімір Путін назвав події в Курській області Росії черговою провокацією "київського режиму".