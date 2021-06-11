Для россиян такая ситуация оказалась очень неудобной. Такое мнение в видеоблоге "VETERANO блог" высказал Леонид Остальцев.
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"На самом деле такие заявления очень хорошо демонстрируют актуальность и важность такой формы на чемпионате Евро", – отметил Остальцев.
По его словам, нужно помнить, что Россия – это государство-вор, агрессор, которое, пренебрегая международными законами, нарушает суверенитет независимой Украины и силой забирает часть нашей территории.
Остальцев: России не место в чемпионате Европы
В СМИ появилась информация, что Россия якобы хочет отказаться от участия в чемпионате Европы. Так государство якобы хочет выразить свой протест.
Если это окажется правдой – я буду очень рад, потому что считаю, что это справедливо,
– отметил Остальцев.
"Не место, по моему мнению, в чемпионате Европы стране, которая пренебрегает европейскими ценностями и правилами", – он добавил.
Полный видеоблог "VETERANO блог": смотрите видео
Реакция России на форму украинской сборной по футболу: что известно
- Украина представила новую форму футбольной сборной на Евро-2020.
- Соединенные Штаты Америки и Великобритания оценили форму. В то же время в России ее раскритиковали и пожаловалась в УЕФА.
- На это отреагировал и глава Кремля Владимир Путин, заявив, что "его не задело".
- В России также заявили, что за ношение футболки сборной Украины могут посадить в тюрьму.