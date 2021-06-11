Для россиян такая ситуация оказалась очень неудобной. Такое мнение в видеоблоге "VETERANO блог" высказал Леонид Остальцев.

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"На самом деле такие заявления очень хорошо демонстрируют актуальность и важность такой формы на чемпионате Евро", – отметил Остальцев.

По его словам, нужно помнить, что Россия – это государство-вор, агрессор, которое, пренебрегая международными законами, нарушает суверенитет независимой Украины и силой забирает часть нашей территории.

Остальцев: России не место в чемпионате Европы

В СМИ появилась информация, что Россия якобы хочет отказаться от участия в чемпионате Европы. Так государство якобы хочет выразить свой протест.

Если это окажется правдой – я буду очень рад, потому что считаю, что это справедливо,

– отметил Остальцев.

"Не место, по моему мнению, в чемпионате Европы стране, которая пренебрегает европейскими ценностями и правилами", – он добавил.

Полный видеоблог "VETERANO блог": смотрите видео

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