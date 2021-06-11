Для росіян така ситуація виявилась дуже незручною. Таку думку у відеоблозі "VETERANO блог" висловив Леонід Остальцев.
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"Насправді такі заяви дуже добре демонструють актуальність та важливість такої форми на чемпіонаті Євро", – наголосив Остальцев.
За його словами, потрібно пам'ятати, що Росія – це держава-крадій, агресора, яка, нехтуючи міжнародними законами, порушує суверенітет незалежної України та силою забирає частину нашої території.
Остальцев: Росії – не місце в чемпіонаті Європи
У ЗМІ з'явилась інформація, що Росія нібито хоче відмовитись від участі в чемпіонаті Європи. Так держава нібито хоче висловити свій протест.
Якщо це виявиться правдою – я буду дуже радий, бо вважаю, що це справедливо,
– відзначив Остальцев.
"Не місце, на мою думку, у чемпіонаті Європи країні, яка нехтує європейськими цінностями та правилами", – він додав.
Повний відеоблог "VETERANO блог": дивіться відео
Реакція Росії на форму української збірної з футболу: що відомо
- Україна представила нову форму футбольної збірної на Євро-2020.
- Сполучені Штати Америки та Велика Британія оцінили форму. Водночас в Росії її розкритикували і поскаржилась в УЄФА.
- На це відреагував і очільник Кремля Володимир Путін, заявивши, що "його не зачепило".
- В Росії також заявили, що за носіння футболки збірної України можуть посадити до в'язниці.