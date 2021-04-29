Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник из-за стягивания российских войск к границе Украины обратился к международным партнерам. Дипломат призвал присоединить Украину к НАТО и предоставить ей вооружение, в противном случае Киеву придется защищаться самому и возможно даже вернуться к ядерному статусу. В МИД России такими высказываниями возмущены.

На реакцию российская сторона сподобилась почти через 2 недели после заявления дипломата. Озвучила позицию МИД России представительница ведомства Мария Захарова.

К теме Посол в Германии считает, что Украине следует думать о ядерном статусе, если не попадет в НАТО

Заявление Мельника Россия назвала попыткой шантажа

Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неразумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО,

– сказала Захарова.

Захарова дерзко заявила, что якобы слова Мельника некорректны, ведь "Украина никогда не обладала статусом ядерной державы". Также представительница дипведомства убеждает, что за такие слова должны быть какие-то "правовые рамки, ведь речь идет о ядерном оружии".

В Киеве ранее заверили в соблюдении обязательств

Отметим, что заявление о возможном возвращении к ядерному статусу Андрей Мельник сделал еще 15 апреля – когда возле украинской границы находилось рекордное количество российского контингента. В МИД Украины поспешили заверить, что о нарушении каких-либо взятых официальным Киевом обязательств и не говорится.

Читайте также Украине нужно более 5 лет, чтобы стать ядерной страной, – военный эксперт

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Мельник пытался объяснить, как Украина может гарантировать свою безопасность в сложившихся условиях.