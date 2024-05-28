В сети перепуганные россияне пожаловались на громкие звуки. Заметим, что расстояние от Балашихи до Москвы составляет около 28 километров, пишет 24 Канал.

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Россияне жалуются на взрывы

Местные телеграмм-каналы сразу начали распространять видео, на которых слышны звуки взрыва и жалобы россиян. Очевидно жители Подмосковья слишком испугались громких звуков, которые являются последствиями их молчания относительно российского террора против гражданского населения Украины.

Россияне снимали свои "недовольства" на камеру: смотрите видео

Губернатор области поспешил успокоить напуганных граждан страны-агрессора и отчитался о "работе противовоздушной обороны". Десятки жителей жаловались, что слышали сильный взрыв, а потом увидели сгустки дыма в небе. Панику россиян слышно даже через камеру.

У меня руки колбасятся. Так страшно никогда не было! Оно бабахнуло дважды здесь,

– в истерике говорит одна из местных.

Местные в Балашихе жалуются из-за взрывов: смотрите видео

Реакция россиян на любые трагические события в Украине – жалкая вещь. Еще недавно вчера они радовались взрывам в нашем государстве, а теперь почти плачут из-за двух взрывов на их территории.

У россиян паника из-за взрывов в Подмосковье: смотрите видео

Что известно об этих взрывах

Российские СМИ вечером, 27 мая, сообщили, что в российском Подмосковье прогремели взрывы. Отмечалось, что на месте работают сотрудники оперативных служб страны-агрессора. В то же время никакой официальной информации или заявлений местных властей в течение определенного времени обнародовано не было.

Позже губернатор Подмосковья сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БпЛА, а обломки упали на частный дом. По его словам, люди, которые там находились, успели эвакуироваться, а потому, пострадавших якобы нет.

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