У мережі перелякані росіяни побідкалися на гучні звуки. Зауважимо, що відстань від Балашихи до Москви складає близько 28 кілометрів, пише 24 Канал.

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Росіяни скаржаться на вибухи

Місцеві телеграм-канали відразу почали поширювати відео, на яких чутно звуки вибуху та бідкання росіян. Вочевидь жителі Підмосков'я аж надто перелякалися гучних звуків, які є наслідками їхнього мовчання щодо російського терору проти цивільного населення України.

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Губернатор області поспішив заспокоїти наляканих громадян країни-агресорки та відзвітував про "роботу протиповітряної оборони". Десятки мешканців скаржилися, що чули сильний вибух, а потім побачили згустки диму у небі. Паніку росіян чути навіть через камеру.

У мене руки ковбасяться. Так страшно ніколи не було! Воно бабахнуло двічі тут,

– в істериці каже одна з місцевих.

Місцеві у Балашисі бідкаються через вибухи: дивіться відео

Реакція росіян на будь-які трагічні події в Україні – жалюгідна річ. Ще нещодавно вчора вони раділи вибухам у нашій державі, а тепер майже плачуть через два вибухи на їхній території.

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Що відомо про ці вибухи

Російські ЗМІ ввечері, 27 травня, повідомили, що у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Зазначалося, що на місці працюють працівники оперативних служб країни-агресорки. Водночас жодної офіційної інформації чи заяв місцевої влади протягом певного часу оприлюднено не було.

Пізніше губернатор Підмосков'я повідомив, що у мікрорайоні Кучіно в Балашисі система ППО збила БпЛА, а уламки впали на приватний будинок. За його словами, люди, які там перебували, встигли евакуюватися, а тому, постраждалих нібито немає.

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