"В мире путиных будь Зеленским": соцсети о визите нашего президента в освобожденный Херсон

Героизм Украины и то, как ВСУ противостоят врагу, поражают мировое сообщество. Свидетельство этого, в частности, реакция пользователей сети на визит главы государства в деоккупированный Херсон.

Около 11 часов в понедельник, 14 октября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский находится в освобожденном Херсоне. 24 канал собрал комментарии пользователей сети из других стран на это событие.

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Мир восхищен президентом Украины и презирает Путина

Один из владельцев аккаунта в твиттере отметил, что его впечатлило решение нашего президента остаться в государстве во время войны. Также он опубликовал картинку с аллюзией на Библию, на которой Зеленский уничтожает Путина.

Он не убежал, когда Путин объявил войну. Это было очень важно для морали Украины. В сочетании с живучестью украинского народа эта нация непобедима,

– написал мужчина.



Зеленский змееборец убивает Путина / Картинка из соцсетей

Также один из комментаторов написал, что в этом визите "очень много ненужного риска", тогда как другой пользователь ему ответил, что это чрезвычайно важно для боевого духа украинцев.

Кроме того, люди писали такое:

"Зеленский в Херсоне, а Лавров в госпитале. Прекрасный день";

Хочется увидеть, как другой национальный лидер отважится подойти так близко к линии фронта. Уважение";

Зеленский – один из величайших военных лидеров в современной истории именно потому, что он знает свои границы. Он знает, что его генералы владеют войной лучше, чем он, поэтому оставляет это им. Он отлично умеет публично выступать и завоевывать поддержку, поэтому он это делает. Герои».

Среди иностранцев даже начало распространяться выражение о том, что "в мире путиных нужно быть Владимиром Зеленским".



В мире путиных будь Зеленским / Картинка из соцсетей

Как Россия отреагировала на визит Зеленского

В Кремле уже успели прокомментировать поездку нашего президента в Херсонскую область. Там стали жаловаться и заявлять, что Херсон – это якобы российский город. Особенно "обиделся" главный рупор Владимира Путина – его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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