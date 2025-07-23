Политолог-международник, глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что история с этим законом еще не завершена.

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Как закон повлияет на вступление в Евросоюз?

Божко отметил, что полноценной реакции Евросоюза еще не было. Сейчас идут очень тяжелые переговоры об открытии переговорных кластеров для членства Украины в Евросоюзе. Была публичная информация, что они будут открываться до 2025 года. Правовой кластер о законодательстве всегда выступает основным. Этот вопрос может негативно повлиять на вступление в Евросоюз.

Вопрос сейчас в том, на каком уровне будет коммуникация со стороны Евросоюза, насколько публично они будут говорить о том, что этот закон является проблемой, и как они рассматривают его решение. Закон вступил в силу. Поэтому, для изменения этого положения нужны будут другие, потенциально новые законодательные предложения, потому что отмену закона пока трудно рассмотреть, как реалистичный сценарий,

- отметил политолог-международник.

Он продолжил, что это из-за того, что есть парализованность Конституционного Суда. Ранее общественные антикоррупционные организации вступали в жесткий конфликт с Конституционным Судом и там есть свои подводные течения. Поэтому, этот вопрос зависит от западных партнеров и их реакции. Кроме того, есть реакции в СМИ, но нет публичной реакции со стороны США.

"Функционирование антикоррупционных органов не будет ведущей темой для американского Госдепа. Однако никто открыто об этом не сообщал, поэтому может быть разная реакция со стороны США", – отметил глава центра политических студий "Доктрина".

По его словам, США только формируют свою политику в отношении Украины после прихода Трампа.

Какой же может быть реакция США?

Как отметил политолог-международник, антикоррупционная политика была сформирована благодаря кругам, приближенным к демократической администрации. Также определенные негативные последствия от украинской антикоррупционной составляющей Трамп уже на себе испытал. В 2016 году Сергей Лещенко обнародовал информацию из амбарной книги Партии регионов о Поле Манафорте.

Он занимал тогда важную должность в штабе Трампа. Я очень сомневаюсь, что окружение Трампа не восприняло это, как очень жесткий недружественный жест. Непонятно зачем его тогда было делать с украинской стороны. Я думаю, что его записали тогда республиканские элиты, как игру демократов украинскими руками. Нет четкой стратегии у нового Госдепа США,

- подчеркнул Божко.

Он добавил, что там нет четкой схемы, как в Украине должны функционировать антикоррупционные органы. Возможно, эти явления будут существовать дальше по инерции. Однако американская администрация не дает четкой ясности.