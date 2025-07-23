Політолог-міжнародник, голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що історія з цим законом ще не завершена.

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Як закон вплине на вступ до Євросоюзу?

Божко зазначив, що повноцінної реакції Євросоюзу ще не було. Нині йдуть дуже важкі перемовини про відкриття перемовних кластерів для членства України в Євросоюзі. Була публічна інформація, що вони відкриватимуться до 2025 року. Правовий кластер про законодавство завжди виступає основним. Це питання може негативно вплинути на вступ у Євросоюз.

Питання зараз у тому, на якому рівні буде комунікація з боку Євросоюзу, наскільки публічно вони будуть говорити про те, що цей закон є проблемою, і як вони розглядають його вирішення. Закон вступив у силу. Тож, для зміни цього становища потрібні будуть інші, потенційно нові законодавчі пропозиції, бо скасування закону наразі важко розглянути, як реалістичний сценарій,

- зауважив політолог-міжнародник.

Він продовжив, що це через те, що є паралізованість Конституційного Суду. Раніше громадські антикорупційні організації вступали в жорсткий конфлікт із Конституційним Судом і там є свої підводні течії. Тож, це питання залежить від західних партнерів і їхньої реакції. Крім того, є реакції в ЗМІ, але немає публічної реакції з боку США.

"Функціонування антикорупційних органів не буде провідною темою для американського Держдепу. Однак ніхто відкрито про це не повідомляв, тож може бути різна реакція з боку США", – наголосив голова центру політичних студій "Доктрина".

За його словами, США лише формують свою політику щодо України після приходу Трампа.

Якою ж може бути реакція США?

Як зазначив політолог-міжнародник, антикорупційна політика була сформована завдяки колам, наближеним до демократичної адміністрації. Також певні негативні наслідки від української антикорупційної складової Трамп уже на собі випробував. У 2016 році Сергій Лещенко оприлюднив інформацію з амбарної книги Партії регіонів про Пола Манафорта.

Він обіймав тоді важливу посаду в штабі Трампа. Я дуже сумніваюсь, що оточення Трампа не сприйняло це, як дуже жорсткий недружній жест. Незрозуміло навіщо його тоді було робити з українського боку. Я думаю, що його записали тоді республіканські еліти, як гру демократів українськими руками. Немає чіткої стратегії в нового Держдепу США,

- підкреслив Божко.

Він додав, що там немає чіткої схеми, як в Україні мають функціонувати антикорупційні органи. Можливо, ці явища існуватимуть далі за інерцією. Однак американська адміністрація не дає чіткої ясності.