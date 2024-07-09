Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. Он подчеркнул, что атака на "Охматдет" не стала основанием для Штатов изменить свою политику.

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"Ничего не произошло, всего лишь один из крупнейших террористических актов в 21 веке произошел с использованием высокоточного оружия России. Вообще не основание, чтобы как-то менять свою политику. Даже расширить радиус использования оружия. Конечно, Россия это воспринимает как слабость", – сказал он.

Мир должен проснуться

Максим Несвитайлов считает, что Россия воспринимает такую реакцию Запада как сигнал, что можно дальше наносить такие ракетные удары, параллельно проводить информационные операции против украинцев. Хотя наше государство продолжит получать поддержку от партнеров, однако этой помощи недостаточно.

Украину никто не оставит, поддержка увеличивается. Но она увеличивается непропорционально тому натиску, который есть со стороны России. Мы должны об этом говорить и давить на то, чтобы мир наконец действительно проснулся и увидел масштаб этой угрозы,

– подчеркнул политолог.

Реакция США на атаку 8 июля

После циничной атаки россиян 8 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут отменять ограничений по использованию американского оружия для ударов по территории России. По его словам, США не меняют своей позиции, Украина может использовать предоставленное вооружение "только на несколько километров через границу".

Кирби также анонсировал реакцию США на атаку россиян на крупнейшую детскую больницу "Охматдет". Он подчеркнул, что уже на этой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин сможет увидеть очень сильный набор сигналов и сообщений о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты.