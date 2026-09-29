Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, главной проблемой является чрезвычайно высокая скорость аппаратов. Речь идет о 400–650 километрах в час. За одну минуту беспилотник может преодолеть 8 километров. Поэтому мобильные огневые группы не успевают отреагировать и уничтожить цель.

Возможно ли "подавить" сигнал таких беспилотников?

Как подчеркнул Долинце, обычно реактивные беспилотники летают на высоте 5–7 километров. Это позволяет врагу оставаться фактически недосягаемым для малых систем противовоздушной обороны. Кроме того, полет на таких высотах делает беспилотники значительно менее уязвимыми для средств РЭБ.

Еще одна важная составляющая – такие беспилотники имеют на борту Mesh-модемы. На высоте 5–7 километров они позволяют передавать сигнал на расстояние до 300 километров. Как следствие, такие беспилотники могут иметь не только защищенную навигацию и связь. Ими можно еще и управлять непосредственно во время атаки,

– отметил Долинце.

Почему реактивные дроны сложно сбивать: смотрите видео 24 Канала

Как противодействовать реактивным беспилотникам?

Эксперт отметил, что противодействие этим беспилотникам такое же, как и против крылатых ракет. Речь идет о наземных ЗРК, авиации с ракетами "воздух–воздух" и некоторых переносных зенитных ракетных комплексах. Сейчас украинские производители работают над дронами-перехватчиками, которые смогут сбивать реактивные БПЛА на таких скоростях.

Как только Силы обороны смогут сбивать до 80–90 % таких дронов, россияне начнут работать над увеличением скорости. Поэтому нужно уже сейчас думать о мерах противодействия.

Враг будет пытаться увеличить скорость их полета до 700–800 км/ч и приблизиться к скорости обычных крылатых ракет. Также что касается сложности перехвата – стоит помнить, что такие беспилотники-ракеты значительно меньше, чем обычные крылатые ракеты. И это затрудняет их обнаружение,

– отметил Долинце.

Добавим, что для экономии дорогостоящих ракет украинские разработчики активно создают собственные реактивные перехватчики. Президент Владимир Зеленский уже подтвердил испытания четырех типов таких дронов. В частности, компания Wild Hornets разрабатывает аппарат Sting S, который уже успешно прошел испытания против российского беспилотника "Герань-5".