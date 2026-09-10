Об этом 24 Каналу рассказал президент Украинской ассоциации пилотов и владельцев самолетов, авиаэксперт Геннадий Хазан. По его словам, в настоящее время разрабатываются новые виды вооружения для различных систем, чтобы эффективно уничтожать реактивные дроны.

Почему проблема?

Как подчеркнул Хазан, ситуация с реактивными дронами сложилась из-за того, что в Украине существует определенная проблема с прогнозированием угроз. О реактивных дронах было известно еще с января 2025 года.

Почему люди, обладающие полномочиями, не дали указание еще тогда, чтобы начали работать над противодействием реактивным беспилотникам? Мы потеряли из-за этого как минимум год. У нас бывают случаи, когда бизнес что-то делает, а потом это не согласовывают. Тогда в этом не было необходимости. А сейчас мы "задыхаемся",

– сказал Хазан.

Пока не стоит подробно говорить о противодействии реактивным беспилотникам. Все работают над средствами, которые могли бы быстро захватить цель и уничтожить ее. Такие дроны летают с разной скоростью: от 200 до 550 километров в час. Были беспилотники со скоростью 600 километров в час.

Как бороться с реактивными беспилотниками: смотрите видео 24 Канала