Все доступные средства: как Украине удается сбивать реактивные дроны
Украина делает все возможное, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны реактивных дронов. Сейчас используются буквально все доступные средства для сбивания этих беспилотников.
Об этом 24 Каналу рассказал президент Украинской ассоциации пилотов и владельцев самолетов, авиаэксперт Геннадий Хазан. По его словам, в настоящее время разрабатываются новые виды вооружения для различных систем, чтобы эффективно уничтожать реактивные дроны.
Почему проблема?
Как подчеркнул Хазан, ситуация с реактивными дронами сложилась из-за того, что в Украине существует определенная проблема с прогнозированием угроз. О реактивных дронах было известно еще с января 2025 года.
Почему люди, обладающие полномочиями, не дали указание еще тогда, чтобы начали работать над противодействием реактивным беспилотникам? Мы потеряли из-за этого как минимум год. У нас бывают случаи, когда бизнес что-то делает, а потом это не согласовывают. Тогда в этом не было необходимости. А сейчас мы "задыхаемся",
– сказал Хазан.
Пока не стоит подробно говорить о противодействии реактивным беспилотникам. Все работают над средствами, которые могли бы быстро захватить цель и уничтожить ее. Такие дроны летают с разной скоростью: от 200 до 550 километров в час. Были беспилотники со скоростью 600 километров в час.
Как бороться с реактивными беспилотниками: смотрите видео 24 Канала