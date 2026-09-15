Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, россияне уже провели атаку на поезд вблизи границы с Польшей. Вероятно, Украина начнет сильнее давить на Беларусь, где, по разным данным, снова заработали ретрансляторы для дронов.
Чего добивается Россия?
Как подчеркнул Жмайло, Россия посылает сигнал западным чиновникам, чтобы они не ехали в Украину. Их главная цель – чтобы Запад перестал помогать нашему государству.
Также Россия занимается диверсиями на территории Европы. Они совершают теракты, проводят кибератаки, финансируют различные деструктивные политические силы, чтобы те пришли к власти. В целом для России важно отрезать Украину от Запада,
– сказал Жмайло.
Как Украина противодействует реактивным беспилотникам: смотрите видео 24 КаналаНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Что делать с реактивными "Шахедами"?
По словам эксперта, Украина ищет эффективное решение, как противодействовать реактивным беспилотникам. Сейчас их приходится сбивать с помощью различных систем, предназначенных для противодействия крылатым ракетам. Речь идет как о "Буках", С-300, так и об американских HAWK и т. д.
Были даже случаи, когда такие дроны сбивали с помощью ПЗРК. Это требует мастерства операторов, ведь время на реакцию обычно составляет до 8 секунд.
У Украины уже есть разработки, которые позволят удешевить сбивание реактивных беспилотников. В свое время серьезной проблемой были налеты обычных "Шахедов". Но Силы обороны адаптировались. Теперь ведется усиленная работа по противодействию реактивным беспилотникам.
Мы довели статистику сбивания "Шахедов" до 90+%. Украинские компании уже предлагают различные разработки, чтобы облегчить и увеличить количество сбитых реактивных беспилотников. У нас есть мощный ВПК. И в будущем эта проблема должна быть решена,
– сказал Жмайло.