Кремль поднимает градус: зачем Россия атакует Украину и ее партнеров дронами

Россия начала в придачу к обычным "Шахедам" использовать еще и реактивные. При этом они уже неоднократно били и по приграничной инфраструктуре.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, россияне уже атаковали поезд вблизи границы с Польшей. Вероятно, Украина начнет сильнее давить на Беларусь, где, по разным данным, снова заработали ретрансляторы для дронов.

Чего добивается Россия?

Как подчеркнул Жмайло, Россия посылает сигнал западным чиновникам, чтобы они не ехали в Украину. Их главная цель – чтобы Запад перестал помогать нашему государству.

Также Россия занимается диверсиями на территории Европы. Они совершают теракты, проводят кибератаки, финансируют различные деструктивные политические силы, чтобы те пришли к власти. В целом для России важно отрезать Украину от Запада,

– сказал Жмайло.

Как Украина противодействует реактивным беспилотникам: смотрите видео 24 Канала

Что делать с реактивными "Шахедами"?

По словам эксперта, Украина ищет эффективное решение, как противодействовать реактивным беспилотникам. Сейчас их приходится сбивать с помощью различных систем, предназначенных для противодействия крылатым ракетам. Речь идет как о "Буках", С-300, так и об американских HAWK и т. д.

Были даже случаи, когда такие дроны сбивали с помощью ПЗРК. Это требует мастерства операторов, ведь время на реакцию обычно составляет до 8 секунд.

У Украины уже есть разработки, которые позволят удешевить сбитие реактивных беспилотников. В свое время серьезной проблемой были налеты обычных "Шахедов". Но Силы обороны адаптировались. Теперь ведется усиленная работа по противодействию реактивным беспилотникам.

Мы довели статистику сбития "Шахедов" до 90+%. Украинские компании уже предлагают различные разработки, чтобы облегчить и увеличить количество сбитых реактивных беспилотников. У нас есть мощный ВПК. И в будущем эта проблема должна быть решена,

– сказал Жмайло.