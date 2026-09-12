Постоянный поиск решений: как Украина противостоит реактивным дронам

Россия все чаще использует при обстрелах дроны с реактивным двигателем. Они быстрее и точнее поражают цели. Украина, насколько это возможно, уже приспособилась и поняла, какими из имеющихся средств можно противодействовать.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что на первом месте в списке – авиация. По его словам, она действует чрезвычайно эффективно и сбивает значительное количество реактивных БпЛА.

Украина ищет способы противодействия реактивным БпЛА: чего ожидать

Помимо самолетов, задействованы также зенитно-ракетные войска. Речь идет о зенитной артиллерии и соответствующих комплексах, которые сегодня, как подчеркнул военнослужащий, можно использовать как для противодействия крылатым ракетам, так и реактивным дронам.

Здесь тоже есть риски, ведь на что рассчитывает враг? Почему Россия начала так активно и непрерывно применять их, например, в отношении Киева и Киевской области? Потому что делает ставку на истощение наших запасов средств противодействия не только баллистике, но и крылатым ракетам, и в то же время продолжает накапливать эти ракеты для стратегической авиации, которые, по ее замыслу, должны полететь вслед за реактивными БпЛА,

– озвучил Мусиенко.

То есть агрессор пытается таким образом наращивать давление. В этом и заключается цель врага. Украина это понимает и в настоящее время использует не только ракеты новейшего образца для F-16 и западной авиации, но и ракеты серии "Р" для самолетов МиГ-29 и других, чтобы сохранить свои запасы. Мусиенко подчеркнул, что для пилотов существуют большие риски, потому что они порой сбивают воздушные цели с помощью авиационных пушек.

Учитывая имеющиеся у нас перспективы, надеюсь, что в течение ближайших недель мы улучшим и повысим интенсивность противодействия реактивным дронам благодаря и украинским разработкам. О них говорили и президент Украины, и министр обороны, а ВСУ обеими руками "за",

– заверил Мусиенко.

Он отметил, что сейчас сформировалось удачное комплексное видение между министром обороны и главнокомандующим ВСУ в контексте того, что именно Вооруженные силы выступают главным заказчиком, а Минобороны настраивает механизмы закупок четко под армию, чтобы у войск в первую очередь было то, что соответствует потребностям и актуальности угроз.

Актуальной для нас сейчас является противодействие дронам. Поэтому президент недавно говорил о 3 – 5 компаниях. Это производители, которые, понимая существующие угрозы, взялись найти и помочь Вооруженным силам получить решения по противодействию реактивным дронам с помощью перехватчиков. Сейчас некоторые из них тестируются, а другие уже успешно прошли испытания и были проверены в боевых условиях нашими подразделениями,

– рассказал Мусиенко.

Теперь ключевая задача – дальнейшее их производство. По словам военнослужащего, в настоящее время имеются определенные технические недоработки, которые необходимо устранить. Как только они будут устранены, он прогнозирует, что начнется процесс оснащения подразделений Сил обороны необходимыми средствами противодействия.

Враг, к сожалению, совершенствуется. Он ищет решение, не стоит на месте. Легко не будет, потому что он адаптируется к нашему противодействию, совершенствует "Герань-4", "Герань-5". Россияне сумели нарастить масштабы, а нам сейчас нужно немного наверстать упущенное. Мы в этой ситуации оказались в роли догоняющих, и из-за этого у России появилось окно возможностей,

– подытожил Мусиенко.

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