Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що першочергово у переліку – авіація. Вона, з його слів, працює надзвичайно потужно і збиває значний обсяг реактивних БпЛА.

Україна шукає рішення протидії реактивним БпЛА: чого очікувати

Окрім літаків, працюють також зенітно-ракетні війська. Мовиться про зенітну артилерію і відповідні комплекси, які сьогодні, як підкреслив військовослужбовець, можна використовувати як для протидії крилатим ракетам, так і реактивним дронам.

Тут теж є ризики, тому що ворог сподівається на що? Чому Росія почала так активно їх застосовувати й безперервно, наприклад, в контексті Києва і Київщини? Тому що робить ставку на виснаження наших запасів протидії не тільки балістиці, а й крилатим ракетам, і водночас продовжує накопичувати ці ракети для стратегічної авіації, які за її задумом мають полетіти після реактивних БпЛА,

– озвучив Мусієнко.

Тобто агресор намагається таким чином нарощувати тиск. В цьому криється мета ворога. Україна це розуміє і нині нею використовуються не тільки ракети новітнього зразка для F-16 і західної авіації, а й ракети серії "Р" для літаків МіГ-29 та інших для того, щоб вберегти свої запаси. Мусієнко наголосив на тому, що існують великі ризики для пілотів, тому що вони подекуди збивають повітряні цілі авіаційними гарматами.

Беручи до уваги ті перспективи, які в нас є, сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми покращимо і підвищимо інтенсивність протидії реактивним дронам завдяки й українським розробкам. Про них говорив і президент України, і міністр оборони, а ЗСУ двома руками "за",

– запевнив Мусієнко.

Він зауважив на тому, що зараз сформовано вдале комплексне бачення між міністром оборони і головнокомандувачем ЗСУ у контексті того, що саме Збройні сили виступають головним замовником і Міноборони налаштовує механізми закупівель чітко під армію, щоб у війська першочергово було те, що відповідає потребам і актуальності загроз.

Актуальною для нас зараз є протидія дронам. Тому президент нещодавно говорив про 3 – 5 компаній. Це виробники, які взялися, розуміючи загрози, які є, знайти й допомогти Збройним силам отримати рішення протидії реактивним дронам завдяки перехоплювачам. Зараз певні тестуються, деякі вже успішно пройшли випробування і перевірялися в бойових умовах нашими підрозділами,

– розповів Мусієнко.

Тепер ключове завдання – подальше їх виготовлення. Зі слів військовослужбовця, нині є певні технічні недосконалості, які необхідно виправити. Як тільки вони будуть усунуті, він прогнозує, що почнеться процес насичування підрозділів Сил оборони необхідними засобами протидії.

Ворог, на жаль, вдосконалюється. Він шукає рішення, не стоїть на місці. Легко не буде, тому що адаптується до нашої протидії, покращує "Герань-4", "Герань-5". Росіяни зуміли масштабуватися, а нам треба зараз дещо наздогнати. Ми в цій ситуації виступили наздоганяючими й через це в Росії виникло вікно можливостей,

– підсумував Мусієнко.

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