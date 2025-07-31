Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Известно, что эти реактивные "Шахеды" могут лететь со скоростью более 500 километров в час.

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Много ли в России реактивных "Шахедов"?

Как отметил Коваленко, главный замысел врага для реактивных "Шахедов" – быстро проходить часть противовоздушной обороны. Речь идет о мобильных огневых группах и дронах-перехватчиках.

Обратите внимание! Бывший офицер Воздушных сил ВСУ рассказал, возможно ли сбивать реактивные "Шахеды". Он сказал о проблеме, которую нужно решать.

В общем Россия продолжает работать над наращиванием производства беспилотников. Пока что у них сравнительно немного реактивных "Шахедов".

Производство таких беспилотников идет медленнее, чем обычных "Шахедов" или дронов-обманок. По массовости они пока не дотягиваются. Но, конечно, их цель на ближайшее время – нарастить производство,

– сказал Коваленко.

Также враг работает над другими ударными дронами с меньшей боевой частью. Их хотят использовать для ударов по прифронтовым украинским населенным пунктам.

Добавим, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время атаки по Киеву Россия запустила по меньшей мере 8 реактивных "Шахедов". Радиолокационно они отображаются как крылатая ракета из-за высокой скорости.