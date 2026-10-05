Украина начала сбивать реактивные "Шахеды" с турелей, – Воздушные силы

В последние недели Россия проводит атаки на украинские города с помощью реактивных беспилотников. Украина активно ищет способы противодействия новым дронам.

Одним из таких средств стали турели. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что известно о турелях?

Игнат рассказал, что россияне запускают по Украине как обычные "Шахеды", так и реактивные дроны. По его словам, последние две ночи оккупанты использовали почти по 50 реактивных дронов. Пресс-секретарь сообщил, что уже есть первые случаи сбивания БПЛА "Герань-5" с роботизированных турелей, которые сейчас устанавливают, в частности, и на мостах.

Уже есть случаи сбивания даже реактивных БПЛА, в том числе "Герань-5", с тех самых турелей… Применение инновационных технологий – искусственного интеллекта – исключило человеческую ошибку. При сбивании используется именно машинное зрение. Искусственный интеллект позволяет поражать даже реактивные БПЛА,

– заявил Игнат.

Однако он отметил, что их радиус действия ограничен, потому что турели используют пулемет в качестве основного средства сбивания.

Напомним, что президент Украины сообщал, что в Киеве уже установили 12 таких турелей для уничтожения российских реактивных БПЛА. Также эти системы развернут в Киевской области уже в скором времени.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Россия изменяет тактику атаки. Военные страны-агрессора применяют как можно больше реактивных беспилотников и баллистики вместо обычных "Шахедов".

В настоящее время Украинская противовоздушная оборона перехватывает около 85-92% обычных дронов. В то же время эффективность сбивания реактивных беспилотников значительно ниже и составляет, ориентировочно, 50-70%.