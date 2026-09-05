Но момент, когда противник смог накопить критическую массу реактивных дронов и перейти к их масштабному применению, мы, к сожалению, упустили. И сегодня приходится наверстывать упущенное время. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Россия начала готовиться к этой угрозе не вчера. Реактивные дроны Россия использует уже более года.

Вспомните прошлогодний дронный террор в Киеве. Тогда основной угрозой оставались классические бензиновые "Шахеды" – те самые "мопеды", звук которых хорошо знаком украинцам. Но уже тогда наряду с ними россияне начали применять реактивные дроны.

Их было немного. Они были несовершенными. Украинские силы могли сбивать их даже винтовыми дронами-перехватчиками.

Однако уже тогда было понятно: это лишь начало. Вопрос заключался не в том, будет ли Россия совершенствовать эти аппараты. Вопрос заключался в том, когда она сможет это сделать и перейти к наращиванию масштабов. И этот момент наступил.

Мы знали, что это произойдет. Россия сделала то, чего от нее можно было ожидать. Она усовершенствовала реактивные дроны, накопила их и теперь может применять гораздо более массово, в частности против Киева.

Именно здесь и возникла проблема. Не в том, что противник вдруг продемонстрировал нам совершенно новую технологию, о существовании которой никто не знал.

Мы понимали, что развитие реактивных дронов будет продолжаться. Но момент накопления критической массы этих аппаратов мы по многим причинам упустили.

Теперь видим последствия. Если обычные "Шахеды" за годы войны стали для украинской противовоздушной обороны хорошо знакомой целью, то массовое применение более быстрых реактивных аппаратов создает другую проблему.

И когда противник выходит на новый масштаб применения оружия раньше, чем ты успеваешь масштабировать ответ, он получает преимущество. Именно такое окно сейчас и возникло у России. Но это окно не будет большим.

В то же время я бы не делал из реактивных дронов какое-то абсолютное оружие, против которого Украина ничего не может поделать. Это не так. Так, Россия сейчас получила определенное окно возможностей. Но оно не будет большим.

Меры противодействия реактивным дронам уже разрабатываются. Украина адаптируется к новой угрозе так же, как на протяжении этой войны адаптировалась к другим изменениям в российской тактике и вооружении.

Проблема в другом. Эту адаптацию приходится проводить уже тогда, когда противник перешел к масштабному применению новой версии дронов. Было бы гораздо лучше встретить этот момент уже готовыми. Следующего расширения масштабов ждать нельзя.

История с реактивными дронами важна не только из-за нынешних атак. Она показывает, насколько быстро меняется эта война. Если противник уже тестирует определенную технологию, даже в небольшом количестве и даже если первые ее образцы несовершенны, нельзя исходить из того, что так будет и в дальнейшем.

Россия будет дорабатывать оружие. Будет искать возможность производить его в большем количестве. Будет пытаться найти момент, когда количество перейдет в качество и создаст новую проблему для нашей обороны.

С реактивными дронами мы этот момент упустили. Теперь главное – закрыть окно возможностей, которое получила Россия, и не допустить, чтобы следующее подобное изменение на поле боя нам снова пришлось догонять.